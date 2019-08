Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Fahrzeugbrand

Freiburg (ots)

In Laufenburg-Binzgen hat am Montag, 12.08.2019, ein Auto gebrannt. Gegen 11:30 Uhr hatte ein Mann das Auto seiner Frau zunächst in die Garage gestellt. Da er aber aus dem Motorraum merkwürdige Geräusche vernahm, stellte er es wieder raus. Kurz darauf schlugen schon Flammen aus dem Motorraum. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr konnte der Mann den Brand mit einem Gartenschlauch eindämmen, aber nicht verhindern, dass der Motorraum komplett ausbrannte. Am Ford dürfte wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 12000 Euro entstanden sein.

