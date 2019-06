Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lenzkirch - Beschädigung an 4 Straßenlaternen

Freiburg (ots)

Feldberg, Altglashütten - In der Zeit vom 07.06. bis 08.06.2019 wurden am Wanderweg vom Bahnhof Altglashütten in Richtung Falkau nach ca. 300 Metern 4 Straßenlaternen, die dort in einem Abstand von jeweils 100 Metern voneinander aufgestellt sind, mit ihrem Betonsockel umgedrückt und beschädigt. Nach Angaben des Bauhofleiters entstand durch diesen Vandalismus ein Gesamtschaden von ca. 3500.- Euro- Die Beschädigungen wurden durch einen Spaziergänger am 08.06.2019 gemeldet. Täterhinweise liegen leider bislang nicht vor. Der ermittelnde Polizeiposten Lenzkirch ist auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen um die Tat evtl. aufklären zu können. Wenn Sie Beobachtungen gemacht haben die die Ermittlungen der Polizei vorwärts bringen, dann melden können Sie sich entweder beim Polizeiposten Lenzkirch, tel: 07653/964390 oder dem Polizeirevier Titisee-Neustadt, Tel: 07651/93360 melden.

