Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Görwihl. Auto überschlägt sich

Freiburg (ots)

Auf der K6598 von Vogelbach her kommend in Richtung Rotzingen fuhr am Samstagabend, 25.05.2019, gegen 20.40 Uhr, ein 29 Jahre alter Mann mit seinem Renault. Vermutlich aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit kam er in einer scharfen Linkskurve ins Schleudern und verlor die Kontrolle über seinen Wagen. Dabei kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab und fuhr eine Böschung hinauf, wurde aber im Anschluss wieder auf die Fahrbahn abgewiesen. Dabei überschlug sich der Wagen und kam an der Leitplanke zum Stehen. Am Renault entstand augenscheinlich wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Der Fahrer und seine beiden Mitfahrer wurden vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht, wurden nach bisherigen Erkenntnissen aber nicht schwerer verletzt. Die Feuerwehr sperrte für die Reinigung der Straße kurzzeitig die Strecke.

md/jk

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Jörg Kiefer

Telefon: 07621 176-351

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell