POL-FR: Laufenburg. Granitplatte auf A 98 verloren - Polizei sucht Zeugen!

Die A 98 befuhr am Sonntag, 26.05.2019, gegen 16.10 Uhr, ein 19 Jahre alter Mann mit seinem Fiat in Richtung Bad Säckingen. Vor dem Rappensteintunnel kam ihm ein weißer Sprinter mit einem kleinen Anhänger entgegen, welcher laut seiner Aussage in Folge eine Granitplatte in der Größe von 30 cm auf 30 cm verlor. Die Granitplatte zerschellte auf der Fahrbahn und zerbrach in viele Stücke. Die davon fliegenden Steinteile trafen den Fiat an der Front und beschädigten diesen. Hinter dem Sprinter soll noch ein Pkw-Kombi gefahren sein. Der Fahrer des Kombis oder auch weitere Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Säckingen (07761/9340) in Verbindung zu setzen. Der 19-jährige und seine Beifahrerin wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

