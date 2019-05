POL-FR: Stühlingen. Motorradfahrer mit Heli ins Krankenhaus

Polizeipräsidium Freiburg

Mit seinem Motorrad befuhr am Sonntag, 26.05.2019, gegen 14.40 Uhr, ein 31 Jahre alter Mann die B 315 von Weizen Bahnhof her kommend in Richtung Weizen. Auf Höhe des Sportplatzes kam er mit seiner Maschine ins Schleudern und letztendlich zu Fall. Er wurde durch den Unfall schwer verletzt und mit dem Rettungshelikopter ins Krankenhaus verbracht. An seiner Maschine entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro.

