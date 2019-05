Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Dogern. Versuchter Einbruch in Wohnhaus - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Einen Einbruchsversuch wurde der Polizei am Montag, 27.05.2019, gegen 02.50 Uhr, in der Neumattenstraße gemeldet. Hier versuchte ein männlicher Täter sich Zutritt durch ein Kellerfenster zu verschaffen. Der Eigentümer wurde durch Geräusche wach und sah, wie sich der Einbrecher am Fenster zu schaffen machte. Er sprach ihn an, woraufhin der Täter flüchtete. Das Kellerfenster wurde aus der Führung gedrückt, der Einbrecher gelangte aber nicht ins Haus. Der Mann soll etwa 175 cm groß und schlank gewesen sein, hatte eine Bürstenfrisur, mit einer etwa 5 cm Haarlänge. Getragen hat der Einbrecher eine schwarze Joggingjacke mit zwei weißen Streifen auf den Armen und eine verwaschene blaue Jeanshose. Die Kriminalpolizei Waldshut-Tiengen (07741/83160) hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im oben genannten Bereich gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

