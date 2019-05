Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Betrunkener Fahrer gefährdet Verkehrsteilnehmer. Zeugen gesucht.

Staufen (ots)

Staufen: Bereits am 11. Mai meldete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer einen Pkw, welcher gegen 14.00 Uhr von Münstertal nach Staufen in Schlangenlinien unterwegs war und beinahe mit dem Gegenverkehr kollidierte. Der entgegenkommende Pkw konnte nur mit Glück und einem beherzten Ausweichen auf den Grünstreifen einen Unfall verhindern. Einer zufällig in der Nähe befindlichen Streife der Kriminalpolizei gelang es die Verfolgung aufnehmen und das Fahrzeug, einen schwarzen Volvo, im Bereich Grunern stoppen. Der Fahrzeugführer war stark betrunken und hatte nicht nur einen Alkomatwert von 1,8 Promille, sondern sich das Fahrzeug von seinem Arbeitgeber unerlaubt ausgeliehen. Das Polizeirevier Müllheim (Tel.: 07631-17880) bittet den gefährdeten Fahrzeugführer(in) und andere, möglicherweise gefährdeten Fahrzeugführer sich zu melden und sich als Zeugen/Zeugin zur Verfügung zu stellen.

