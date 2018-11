POL-OS: Melle: Unfall auf der Gesmolder Straße- Zeugen gesucht

Melle (ots) - Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Freitagmorgen auf der Gesmolder Straße ereignete. Ein Kleintransporter war gegen 07.55 Uhr auf der Gesmolder Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs, passierte den Einmündungsbereich zur Meyer-zum-Gottesberge-Straße und erfasste an der Fußgängerfurt eine die Straße überquerende Jugendliche. Die 14-jährige Schülerin wurde dabei leicht verletzt, am Fahrzeug entstand geringer Sachschaden. Zeugen des Unfalles werden gebeten sich mit der Polizei Melle unter 05422/920600 in Verbindung zu setzen.

