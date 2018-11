POL-OS: Osnabrück - Bei Dieben heiß begehrt: Infotainmentsysteme

Osnabrück (ots) - Das Infotainmentsystem bzw. Multifunktionslenkräder hochwertiger Autos steht bei Auto-Aufbrechern hoch im Kurs. In der Nacht zu Donnerstag wurden am Westerberg in der Silcherstraße und in der Menkestraße (Sackgasse) zwei hochwertige Audis aufgebrochen und das Interieur gestohlen. Bei den Fahrzeugen handelte es sich um einen Audi A6 avant und einen Audi SQ5. Hinweise zu den Diebstählen bitte an die Polizei, 0541 327 2215 oder 0541 327 3203.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Anke Hamker

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell