POL-FR: Schopfheim: Einbruch in die Waldorfschule - Zeugensuche

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde in die Waldorfschule in Schopfheim eingebrochen. Der oder die Täter verschafften sich nach dem Aufhebeln eines Fensters Zutritt zu den Büroräumen. Hier wurden Räume und Behältnisse durchwühlt. Es wurde aufgefundenes Bargeld entwendet. Im Rahmen der Ermittlungen wurde bekannt, dass bereits zwischen dem 11. Und 20.05. versucht worden war in das Gebäude einzubrechen. Das Polizeirevier Schopfheim, 07622 66698-0, sucht Zeugen.

