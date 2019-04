Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Ermittlungserfolg: Zehn "Planenschlitzer" festgenommen

Hamm-Rhynern (ots)

Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss hat in der Nacht von Mittwoch, 10. April, auf Donnerstag, 11. April zehn Verdächtige für Planenschlitzereien in ganz NRW festgenommen. Der Zugriff erfolgte in Gelsenkirchen und in Duisburg. Die Bande soll auch für mehrere Taten in Hamm verantwortlich sein. Weitere Informationen zu dem Fall finden Sie hier: http://url.nrw/ZyZ. (cg)

