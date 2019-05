POL-FR: Freiburg Innenstadt und Herdern/ Abschlussmeldung zu: Polizeieinsatz aufgrund mehrerer Versammlungen in Freiburg

Polizeipräsidium Freiburg

In Nachgang zur AfD Versammlung und der Gegendemonstration in Herdern wurden Ermittlungsverfahren gegen drei Personen wegen Beledigung sowie dem Aufruf zu einer Straftat auf einem Plakat eingeleitet. Der Einsatz ist beendet.

Das Polizeipräsidium Freiburg war am heutigen Sonntag, 19. Mai 2019, mit Unterstützung des Polizeipräsidiums Einsatz anlässlich mehrerer Versammlungen im Freiburger Stadtgebiet im Einsatz. Mit ca. 2000 Versammlungsteilnehmern fand in den Mittagsstunden ein friedlich verlaufender Aufzug unter dem Motto "Ein Europa für Alle" über den Platz der Alten Synagoge, Rotteckring, Eisenbahnstraße, Bismarckallee, Friedrichstraße, Europaplatz, Kaiser-Joseph-Straße, Bertoldsbrunnen und zurück zum Ausgangsort statt. Die Partei "Alternative für Deutschland" lud am Spätnachmittag zu einer Informationsveranstaltung in eine Schule im Freiburger Stadtteil Herdern ein. Neben der Versammlung dieser Partei wurde auch eine Gegenversammlung angemeldet. Die Polizei gewährleistete die Ausübung der Versammlungsfreiheit. Mit Stand 19:00 Uhr kam es zu keinen Straftaten, vereinzelt jedoch zu Ordnungsstörungen.

Im Vorfeld zu der Veranstaltung im Schulgebäude wurde diese durch Farbantragungen, politischer Inhalte, verunreinigt und beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen die Hinweise zu den Beschädigungen an der Schule in der Schlüsselstraße geben können, sich unter der Rufnummer: 0761-882-4221 zu melden.

