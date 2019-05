Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Tageswohnungseinbruch

Freiburg (ots)

LANDKREIS LÖRRACH

Am Freitag, 17.05.2019, zwischen 13:00 und 17:00 Uhr gelang bisher unbekannte Täterschaft durch Öffnen einer gekippten Terrassentür ins Innere eines Hauses im Elektraweg. Im Haus durchsuchte die Täterschaft mehrere Schränke und erbeutete Schmuck und Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro. Im Bereich des Tatorts wurde zur Tatzeit eine männliche Person mit heller Hose, grauem Kapuzenpulli und Sonnenbrille gesehen. Der Mann führte einen Tretroller mit sich und ist Raucher. Weitere Hinweise nimmt das Polizeirevier Weil am Rhein unter Tel. 07621/97970 entgegen.

