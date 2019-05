Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Fahrradfahrer nimmt alkoholisiert am Straßenverkehr teil

Freiburg (ots)

Lörrach

- Innenstadt

Am Freitagabend gegen 20:30 Uhr teilten Zeugen der Polizei mit, dass sie soeben einen Fahrradfahrer beobachtet hätten, welcher deutliche Schlangenlinien gefahren sei. Durch eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Lörrach konnte der 65-jährige Mann in der Freiburger Straße angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest vor Ort erbrachte den Hinweis auf eine erhebliche Alkoholisierung des Radlers, weshalb dieser die Beamten zum Polizeirevier Lörrach begleiten musste. Durch einen Arzt wurde bei ihm in der Folge eine Blutentnahme durchgeführt.

Da der Mann aufgrund seiner Alkoholisierung den Heimweg nicht selbstständig fortsetzen konnte, musste er den Rest des Abends zur Ausnüchterung auf dem Polizeirevier verbleiben.

Den Fahrradfahrer erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr, welche durchaus auch Folgen bezüglich seines Führerscheins haben kann.

Stand: 18.05.2019, 09.15 Uhr

FLZ / PK

