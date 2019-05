Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Küssaberg: Unfallflucht auf dem Waldparkplatz bei Ettikon - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Eine Unfallflucht hat sich am Donnerstagabend, 16.05.2019, auf dem Waldparkplatz bei Küssaberg-Ettikon ereignet. Ein VW Golf war dort von 17:00 Uhr bis 18:00 Uhr geparkt und wurde in dieser Zeit an der Heckstoßstange beschädigt. Vermutlich beim Wenden und Rangieren dürfte ein unbekanntes Fahrzeug den VW gestreift haben, so dass die Heckstoßstange aus der Verankerung gerissen wurde. Der Schaden daran liegt bei rund 1500 Euro. Der Verursacher fuhr davon. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Tiengen, Tel. 07741 8316-283, entgegen.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell