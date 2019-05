Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Geparkten Motorroller angefahren und geflüchtet - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Freitag, 17.05.19, gegen 10.45 Uhr, ereignete sich vor einem Geschäft in der Basler Straße in Grenzach eine Unfallflucht. Ein BMW soll hierbei beim Ausparken einen dahinter geparkten Motorroller umgefahren haben. Die Autofahrerin soll dann ausgestiegen sein und den Motorroller wieder aufgestellt haben. Anschließend verließ sie die Unfallörtlichkeit ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 1000 Euro zu kümmern. Bei dem Auto soll es sich um einen schwarzen BMW SUV mit schweizerischer Zulassung gehandelt haben. Der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen, Tel. 07624 9890-0, sucht Zeugen.

Kj

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Jörg Kiefer

Telefon: 07621 176-351

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell