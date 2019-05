Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim-Eichen. Wendevorgang löst Schlägerei aus

Freiburg (ots)

Mit seinem Auto wendete am Samstag gegen 12.50 Uhr ein 82 Jahre alter Mann in Eichen und benutzte dabei das Grundstück eines 72-jährigen. Dabei kam er mit dem Autoheck an die auf dem Grundstück befindliche Hecke, was der Besitzer sah. Es soll dann zu gegenseitigen Beleidigungen der beiden Männer gekommen sein. Letztlich soll der 72-jährige dem 82-jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Dabei wurde dieser leicht verletzt und seine Brille beschädigt. Die Hecke blieb unbeschädigt.

