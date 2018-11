POL-NB: Fiat Ducato mit Werkzeug entwendet

Negast (ots) - In 18442 Negast (Landkreis Vorpommern-Rügen) ist zwischen Freitagnachmittag (16.11.2018, ca. 16:30 Uhr) und Samstagmittag (17.11.2018, ca. 12:00 Uhr) ein Fiat Ducato mit dem amtlichen Kennzeichen VR-DL2009 von einer Parkfläche in der Seemühler Straße entwendet worden. In dem "Multicab"-Fahrzeug soll sich noch Werkzeug befunden haben. Der Gesamtschaden wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizeiinspektion Anklam hat die Ermittlungen übernommen.

Wer zu diesem Sachverhalt Beobachtungen gemacht hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0395/5582-2224 zu melden oder sich an die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Rückfragen bitte an:



Claudia Tupeit

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Telefon: 0395/5582-2041

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Auf Twitter: @Polizei_PP_NB

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell