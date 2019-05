Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Umkirch- Pkw überschlägt sich

Freiburg (ots)

Umkirch. Mittelschwere Verletzungen zog sich am 1. Mai, gg. 13:25 Uhr, ein Autofahrer zu, der die B31a von Freiburg kommend an der Ausfahrt Umkirch/Waltershofen verlassen wollte. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit prallte der Pkw gegen die Leitplanke, überschlug sich mehrfach und kam schließlich auf der Beifahrerseite zum Liegen. Die Freiwillige Feuerwehr Umkirch war zur Bergung des Verletzten mit acht Mann und zwei Fahrzeugen am Einsatzort. Die Beamten des Polizeireviers Breisach stellten beim Fahrer starken Alkoholgeruch fest, ein Schnelltest ergab einen Alkoholwert von 1,79 Promille. Eine Blutentnahme war die Folge. Der Führerschein wurde einbehalten und es wird Anzeige an die Staatsanwaltschaft Freiburg vorgelegt. Am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von ca. 12.000 EUR.

