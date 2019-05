Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: March - Psychisch auffällige Person

Freiburg (ots)

March-Hugstetten. Am Mittwoch, 1. Mai, gg. 22.00 Uhr, wurde der Polizei über Notruf mitgeteilt, dass sich in der Landstraße vor einem Anwesen ein Mann und eine Frau lautstark streiten würden und der Mann beginnen würde, die Frau zu verprügeln. Ein weiterer Notruf erreichte die Polizei mit der Information, dass der Mann mit einem Messer in der Hand in Richtung March-Buchheim laufen würde. Die Polizei rückte daraufhin mit zwei Streifenwägen des Polizeireviers Breisach sowie drei weiteren Streifen des Polizeireviers Freiburg-Süd und einer weiteren Besatzung der Polizeihundestaffel aus Umkirch an. Der Mann zwang vor Eintreffen der Polizei zwei Fahrzeuge zum Anhalten und stach mit dem Messer auf die Motorhauben ein, die in beiden Fällen durchstochen wurden. Die zuerst am Einsatzort eintreffenden Beamten der Polizeihundestaffel, wurden nach Verlassen des Dienstwagens vom Beschuldigten gezielt mit dem Messer beworfen, aber glücklicherweise nicht getroffen. Bei der sich anschließenden Festnahme und dem Anlegen der Handschließen wehrte sich der Mann, sodass der Diensthund zum Einsatz gebracht werden musste, welcher auch einmal zubiss. Der unter Alkoholeinfluss stehende Beschuldigte befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand, weshalb er einer entsprechenden Fachklinik zugeführt wurde. Die zuvor am Streit involvierte Frau war bis zum Eintreffen der Polizei von Passanten in Sicherheit gebracht worden. Der Polizeiposten March führt die Ermittlungen gegen den in Freiburg wohnhaften 33jährigen Beschuldigten mit deutscher Staatsangehörigkeit.

