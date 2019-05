Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim-Gersbach: Zwei Motorradunfälle auf der Kreisstraße - insgesamt drei Verletzte

Freiburg (ots)

Ein Motorradfahrer wurde bei einem Sturz am Mittwoch gegen 11 Uhr leicht verletzt. Er war auf der Strecke von Gersbach in Richtung Todtmoos unterwegs, als er die Kontrolle über seine Maschine verlor. Glücklicherweise zog sich der 35jährige Fahrer nur leichte Verletzungen an den Beinen zu. Seine Maschine wurde beim Aufprall auf die Leitplanke beschädigt.

Gegen 14.40 Uhr stürzte ein Motorradfahrer mit Sozia auf der Strecke von Kürnberg in Richtung Gersbach. In einer Rechtskurve kam der Fahrer auf den unbefestigten Seitenstreifen und stürzte. Hierbei zogen sich der 53jährige Fahrer und auch seine 27jährige Mitfahrerin mittelschwere Verletzungen zu. Beide mussten durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht werden. Am Motorrad entstand ein Schaden von rund 2000 Euro.

