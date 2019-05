Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Betrunkene versucht Polizisten zu beißen

Freiburg (ots)

Am Mittwoch gegen 23 Uhr wurden Polizeibeamte zu zwei stark betrunkenen Personen am Kirchplatz gerufen. Tatsächlich konnten hier auch ein Mann und eine Frau angetroffen werden, wobei die Frau aufgrund ihrer Trunkenheit bereits am Boden lag. Nachdem die 31 Jährige durch den Rettungsdienst untersucht wurde, fing sie an ihre Helfer zu beleidigen. Auf dem Weg in die Ausnüchterungszelle versuchte sie mehrfach einen Beamten zu beißen und zeigte sich auch weiterhin sehr uneinsichtig. Ein Alkoholtest ergab später einen Wert von etwa 1,5 Promille. Auch ihr 28jähriger Begleiter zeigte sich über die nötige Hilfe wenig erfreut und schlug gegen einen Streifenwagen. Da er sich nicht weiter beruhigen ließ, durfte er die Nacht bei der Polizei verbringen. Die Frau erwartet nun unter anderem ein Strafverfahren wegen Angriffs auf Polizeibeamte, den Mann unter anderem die Kosten für die Übernachtung.

