Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald/Gundelfingen: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Freiburg (ots)

Ein Autofahrer befuhr am Mittwoch, 01.05.2019, gegen 19:55 Uhr die Alte Bundestraße in Richtung Freiburg. Nach der Einmündung zur Industriestraße soll der 62-Jährige die in der Fahrbahnmitte befindliche Verkehrsinsel überfahren haben und beschädigte hierbei ein Verkehrszeichen Das Auto befand sich teilweise auf der Gegenfahrbahn.

Zeugen oder eventuell gefährdete Autofahrer werden gebeten sich bei der Verkehrspolizei Freiburg unter 0761 882-3100 zu melden.

mm/kj

Medienrückfragen bitte an:

Martin Lamprecht

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 882-1010

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell