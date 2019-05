Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Utzenfeld: Einbruch in Vereinsheim - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Im Zeitraum von Montagabend bis Dienstagabend wurde in ein Vereinsheim am Oberboden in Utzenfeld eingebrochen. Hierbei wurde ein Rolltor beschädigt und eine Tür aufgehebelt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Der Polizeiposten Oberes Wiesental, Tel. 07673 8890-0, sucht Zeugen.

Kj

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Jörg Kiefer

Telefon: 07621 176-351

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell