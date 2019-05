Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Polizeibeamte nach Körperverletzung angegriffen

Freiburg (ots)

Am Mittwoch gegen 01.30 Uhr soll es in einem Bistro in Friedlingen zu einer Körperverletzung gekommen sein. Die Polizei konnte einen Mann mit einer leichten Gesichtsverletzung antreffen. Die ersten Ermittlungen gestalteten sich jedoch schwierig, da anwesende Personen nicht aussagen wollten. Hierbei taten sich insbesondere zwei Männer hervor, die sich nicht beruhigen ließen und in aggressiver Weise auf die Polizisten zugingen. Sie mussten schließlich überwältigt werden, wobei sie üble Beleidigungen ausstießen. Das Polizeirevier Weil am Rhein ermittelt nun wegen der vorherigen Körperverletzung und wegen Widerstandes und Angriffs auf Polizeibeamte gegen einen 51 und einen 20 Jährigen.

