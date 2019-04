Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Schlange sonnt sich im Garten

Freiburg (ots)

Am Donnerstagnachmittag wurde der Polizei eine Schlange gemeldet, welche die vorerst letzten Sonnenstrahlen in einem Garten im Oberen Finkenweg genoss. Tatsächlich konnte schließlich in einem Gebüsch eine etwa 60cm lange Schlange gefunden werden. Ein hinzugezogener Schlangenexperte des Tierheims identifizierte die Schlange letztlich als heimische Ringelnatter und gab Entwarnung. Die Natter konnte in ihrem heimischen Umfeld verbleiben.

