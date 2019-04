Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald/L 187 - Schallstadt-Mengen: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Autofahrer

Freiburg (ots)

Ein 21-jähriger Autofahrer befuhr gegen 21:55 Uhr die L 187, kommend von Schallstadt-Mengen in Richtung Freiburg-Tiengen. Unmittelbar vor der Autobahnunterführung kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit dem Brückenfundament. Am Auto entstand Totalschaden. Der 21-Jährige wurde hierdurch schwer verletzt. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Freiburger Klinik verbracht werden.

Die freiwilligen Feuerwehren Schallstadt-Mengen und Bad Krozingen waren mit mehreren Fahrzeugen sowie über 37 Einsatzkräften vor Ort.

Zum Verkehrsunfall werden Zeugen gesucht, insbesondere ein Ersthelfer, welcher sich, nach dem sich weitere Ersthelfer an der Unfallstelle eingefunden haben, die Unfallörtlichkeit verlies.

Der Ersthelfer war mit deinem dunkelfarbenen SUV, ähnlich einem größerem Geländewagen, an der Unfallstelle.

Hinweise zum Unfallgeschehen bzw. zum Unfallverursacher nimmt die Verkehrspolizei Freiburg unter: 0761/882-3100 entgegen.

