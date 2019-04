Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Feuerwehr rettet Familie mit Drehleiter nach Fahrzeugbrand am Haus

Freiburg (ots)

Zu einem brennenden Fahrzeug musste die Feuerwehr in die Hebelstraße in Lörrach ausrücken. Gegen 5 Uhr wurde gemeldet, dass ein in einem Carport abgestellter Pkw brennen würde. Die Flammen drohten auf das danebenstehende Reihenhaus überzugreifen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung war es einem Teil der Bewohner nicht mehr möglich über den Hauseingang zu flüchten, weshalb die Feuerwehr zwei Erwachsene und zwei Kinder mittels Drehleiter über einen Balkon retten musste. Die Feuerwehr Lörrach war mit fünf Fahrzeugen und über 30 Einsatzkräften am Brandort und konnte das Feuer schließlich löschen und ein Übergreifen auf das Haus verhindern. Ein angrenzendes Haus wurde vorsorglich evakuiert worden. Der Pkw, sowie der Carport wurden stark beschädigt, das Haus vor allem durch die Rußbildung verunreinigt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Die Schadenshöhe ist noch nicht genauer bekannt, dürfte jedoch deutlich im fünfstelligen Bereich liegen.

