Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Rettungsdienst und Feuerwehr nach Verkehrsunfall im Einsatz - keine Verletzten

Freiburg (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Mittwochabend in Wehr waren der Rettungsdienst und die Feuerwehr im Einsatz. Die Beteiligten überstanden den Zusammenstoß unversehrt. Gegen 20:25 Uhr hatte ein 44 Jahre alter Polo-Fahrer die Vorfahrt eines VW Golf missachtet, als er von der Hauptstraße nach links in die Öflinger Straße einfuhr. Die Autos kollidierten und wurden schwer beschädigt. Die beiden Fahrer, den Golf steuerte ein 59 Jahre alter Mann, blieben unverletzt. Der Rettungsdienst war vor Ort und hatte die Beteiligten untersucht. Die Feuerwehr war im Einsatz, um die ausgelaufenen Betriebsstoffe zu binden. Am Polo und am Golf dürfte ein Schaden von je 3000 Euro entstanden sein.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell