Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim. Kradfahrer leicht verletzt

Freiburg (ots)

Zu einem Unfall mit einem 25 Jahre alten Motorradfahrer kam es am Sonntag gegen 16.50 Uhr auf der K6352 zwischen Kürnberg und Schlechtbach. Diese Strecke befuhr der Kradfahrer mit seiner Honda, als er auf Höhe der Abzweigung Hausen, bei der Anfahrt in eine Linkskurve bemerkte, dass er zu schnell war. Er bremste seine Honda stark ab, woraufhin sich diese aufstellte und im weiteren Verlauf nach rechts von der Fahrbahn abkam. Die Leitplanke wurde rund acht Meter lang gestreift, bis das Vorderrad gegen eine Stürze prallte. Daraufhin wurde das Krad mit Fahrer über die Leitplanke geschleudert und der Fahrer kam zirka fünf Meter unterhalb der Straße zum Liegen. Er wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. An der Honda entstand Sachschaden in Höhe von 10000 Euro, sie musste abgeschleppt werden.

