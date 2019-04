Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental. Mountainbike-Fahrer stürzt im Wald und verletzt sich schwer - Bergwachteinsatz

Freiburg (ots)

Mit dem Helikopter musste am Ostermontag gegen 14.30 Uhr ein 67 Jahre alter Mountainbike-Fahrer in die Uni-Klinik nach Freiburg geflogen werden. Er war mit seinem Fahrrad im Waldstück östlich von Atzenbach unterwegs, als er alleinbeteiligt stürzte. Beim Sturz prallte er mit der linken Kopfseite auf den Boden und zog sich eine stark blutende Kopfplatzwunde zu. Durch einen 59-Jährigen, der auch in dem Waldstück unterwegs war, wurde der Mountainbike-Fahrer gefunden. Er verständigte den Rettungsdienst, welcher den Verletzten erstversorgte. Die Bergwacht Schönau barg den Verunfallten schließlich. Unfallursache dürfte das Überfahren eines Astes gewesen sein, welcher halbseitig auf der Fahrbahn lag. Glücklicherweise trug der 67-jährige einen Helm. Am Mountainbike entstand nur geringer Sachschaden.

