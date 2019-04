Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim-Enkenstein. Brand in Einfamilienhaus - zwei leicht Verletzte und 15.000 Euro Sachschaden - Brandmelder verhindert Schlimmeres

Freiburg (ots)

Glück im Unglück hatten am Montagmorgen gegen 06.50 Uhr drei Hausbewohner in einem Einfamilienhaus in der Dorfstraße. Diese wurden durch das Auslösen eines Brandmelders geweckt und bemerkten einen Brand im Keller. Die sofort verständigte Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Die Brandausbruchsstelle befand sich im Heizungsraum des Gebäudes. Die Brandursache an der Öl-/Holzheizung ist noch nicht abschließend geklärt. Ein 61 Jahre alter Bewohner und sein 32 jähriger Sohn wurden vorsorglich zur Untersuchung, bezüglich einer Rauchgasvergiftung, ins Krankenhaus verbracht. Eine 61 Jahre alte Frau blieb unverletzt.

