Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Geldautomat in Friedlingen gesprengt - Tätverdächtige in weißem Pkw flüchtig - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch einen Geldautomaten in Weil am Rhein gesprengt und sind in einem weißen Pkw geflüchtet. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise! Kurz nach 01:30 Uhr waren Anwohner der Colmarer Straße in Friedlingen durch Explosionsgeräusche aus dem Schlaf gerissen worden. Augenzeugen berichteten von mehreren Personen und einem weißen Fahrzeug auf der Straße. Ein freistehender Geldautomat war von den Unbekannten zerstört worden. Durch die Zerstörungswucht waren Splitter des Gerätes rund 20 Meter weit geflogen, ein Fenster und die Holzfassade eines angrenzenden Imbisses wurden ebenso beschädigt. Die Tatverdächtigen hatten es offenbar auf das Geld im Automaten abgesehen. Dahingehende Ermittlungsergebnisse stehen noch aus. Die Tatverdächtigen, mindestens drei, fuhren in dem weißen Schrägheck-Pkw mit fünf Türen (Golf-Format, möglicherweise 1er BMW) in nördlicher Richtung davon. Es wurden sofort umfangreiche Fahndungsmaßnahmen unter Einbeziehung der deutschen, schweizerischen und französischen Grenz- und Polizeidienststellen eingeleitet. Zeugen des Vorfalles oder Personen, die Hinweise zum Fluchtfahrzeug oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat Lörrach, Tel. 07621 176-0, zu melden.

