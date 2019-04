Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Einbruch in zwei Wohnungen in Tüllingen

Freiburg (ots)

Am Montag sind Unbekannte in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses in Lörrach-Tüllingen eingedrungen. Die Tatzeit lag zwischen 18:15 Uhr und 22:30 Uhr. Hierzu wurden Fenster aufgehebelt. Der oder die Täter durchwühlten die Wohnungen komplett. Ob etwas und was genau gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Allein der Schaden durch die beschädigen Fenster liegt bei mehreren tausend Euro. Die weiteren Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach (Kontakt 07621 176-0) übernommen.

