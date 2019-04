POL-FR: Unfallbeteiligte gesucht - Rheinfelden

Polizeipräsidium Freiburg

Am vergangenen Samstagvormittag, gegen 11.00 Uhr ereignete sich in der Schildgasse ein Verkehrsunfall. Ein Zeuge konnte beobachten, wie ein Kind über einen Zebrastreifen in der Nähe eines lokalen Autohauses gehen wollte. Ein herannahender roter VW Golf hielt aber nicht an, obwohl das Kind bereits auf dem Zebrastreifen war. Das Kind wurde vom Auto erfasst und stürzte zu Boden. Nach einem kurzen Gespräch zwischen dem Fahrer des VW und dem Kind fuhr der unbekannte Fahrer weiter. Der Zeuge sprach danach mit dem Kind und merkte, dass dieses kein Deutsch konnte. Das Kind ging anschließend weiter. Der Sachverhalt wurde durch den Zeugen dem Polizeirevier Rheinfelden mitgeteilt. Die ermittelnden Beamten sind nun auf der Suche nach dem Fahrer des roten VW, dem Kind und weiteren Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Personen, die hierzu Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Rheinfelden unter der Rufnummer 07623 7404-0 zu melden.

