POL-FR: Weil am Rhein: Kleinbusfahrer mit Kindern an Bord unter Alkoholeinfluss

Der Fahrer eines Kleinbusses hat sich am Donnerstagmorgen in Weil am Rhein alkoholisiert hinter das Steuer gesetzt und Kinder zu einem Kindergarten befördert. Bei einer Kontrolle ergab ein Alcomatentest 1,2 Promille. Es waren zuvor allgemeine Hinweise eingegangen, wonach möglicherweise Fahrer alkoholisiert seien. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde diesem heute Morgen zusammen mit Vertretern des Landratsamtes Lörrach nachgegangen. Zwölf Fahrer und ihre Busse wurden überprüft. Bei einem Fahrer konnte Atemalkohol wahrgenommen werden. Nach der positiven Alkoholüberprüfung zeigte sich dieser uneinsichtig. Eine Blutentnahme und die Beschlagnahme des Führerscheins mussten angeordnet werden.

