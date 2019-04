Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Graffiti-Sprüher ermittelt - ca. 15000 Euro Schaden verursacht

Freiburg (ots)

Einen mutmaßlichen Graffiti-Sprüher hat das Polizeirevier Weil am Rhein ermittelt. Insgesamt sieben Sachbeschädigungen und Verstöße gegen das Waffengesetz und Betäubungsmittelgesetz werden dem 19-jährigen zur Last gelegt. Begonnen hatten die Taten im Sommer 2018 im Stadtgebiet von Weil am Rhein mit dem Besprühen einer Freizeiteinrichtung. Weiter ging es mit Sachbeschädigungen an Gebäuden mit jeweils hohem Schaden. Im Herbst verunreinigte er mit seinem "TAG", quasi seinem Pseudonym, mehrere Gebäude und Bushaltestellenhäuschen sowie Stromkästen, einen Bus und einen Pkw. Die dadurch entstandenen Kosten für Reinigung und Wiederinstandsetzung dürften sich auf ca. 15000 Euro belaufen. Er wurde am 31.12.2018 vorläufig festgenommen. Einem Autofahrer war er aufgefallen, wie er auf den Wasserturm stieg. In der Nähe konnte er von der Polizei angetroffen werden. Seine Hände waren voller Farbe und er hatte Sprühdosen dabei. Wie sich herausstellte, hatte er den Wasserturm mit Graffiti besprüht. Zu Hause konnten bei ihm verbotene Messer und eine geringe Menge Drogen gefunden werden. Die Ermittlungen sind nun abgeschlossen und der Mann wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

