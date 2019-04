Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Einbrecherin überführt - Taten zugegeben

Mitte Februar und Anfang März kam es zu drei Einbruchsversuchen in einen Tennisclub in der Fritz-Reimold-Straße. An diversen Türen und Fenstern wurde damals vergeblich versucht, ins Vereinsheim einzubrechen. Die durchgeführten Ermittlungen führte die Polizei zu einer Frau im mittleren Alter, die ihre Taten auch gleich bereitwillig zugab. Ebenfalls, dass sie für ihre Einbruchsversuche passendes Werkzeug in der näheren Umgebung gestohlen hatte. Bereits 2017 wurde die Frau wegen Diebstahlsdelikten verurteilt.

