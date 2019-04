Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Tiengen: Sattelzug fährt auf VW Bus auf - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Einen Auffahrunfall zwischen einem Sattelzug und einem VW Bus hat es am Donnerstagmorgen vor dem Bürgerwaltunnel der A 98 gegeben, zu dem die Polizei Zeugen sucht. Gegen 08:25 Uhr war der 56-jährige VW-Bus-Fahrer von Lauchringen kommend in Richtung A 98 unterwegs. Er befuhr den Auffahrtsast Tiengen-Ost und fädelte sich vom Beschleunigungsstreifen auf die Autobahn in Fahrtrichtung Waldshut ein. Dort kam es dann zum Unfall mit einem folgenden Sattelzug. Dieser fuhr dem VW auf. Die Aussagen der Beteiligten unterscheiden sich zum Geschehensablauf. Während der VW-Fahrer aussagte, wegen stockendem Verkehr die Geschwindigkeit verringert zu haben, unterstellte ihm der 29 Jahre alte Lkw-Fahrer, ohne Grund gebremst zu haben. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand, der Sachschaden dürfte sich auf ca. 35000 Euro belaufen. Das Verkehrskommissariat Waldshut-Tiengen bittet Personen, die den Unfallablauf gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 07751 8963-0 zu melden.

