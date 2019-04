POL-FR: Laufenburg: Wieder Probefahrt, wieder viel zu schnell - ertappt beim europaweiten Speedmarathon

Polizeipräsidium Freiburg

Am Mittwoch nahm das Polizeipräsidium Freiburg am Speedmarathon teil, einer europaweit abgestimmten Geschwindigkeitsüberwachungsaktion (wir berichteten). Nicht angepasste bzw. überhöhte Geschwindigkeit ist nach wie vor Unfallursache Nr. 1 bei schweren Verkehrsunfällen. In den ersten zehn Monaten des Jahres 2018 war etwas mehr als jeder dritte tödliche Verkehrsunfall auf die Unfallursache Geschwindigkeit zurückzuführen. Auch im Landkreis Waldshut waren verstärkt Polizeibeamte im Einsatz und stellten zum Teil gravierende Verstöße fest. Der Besatzung eines Videofahrzeuges fiel am Mittwochmorgen kurz vor 11:00 Uhr auf der A 98 zwischen Laufenburg und Murg ein Auto mit rotem Händlerkennzeichen auf, das viel zu schnell unterwegs war. Geschwindigkeiten von über 180 km/h erreichte der Fahrer des VW Golf, und das bei Regen. Erlaubt sind dort 100 km/h. Der 25 Jahre alte Fahrer hatte den Wagen bei einem Autohaus zu einer Probefahrt ausgeliehen. Am Nachmittag wurden auf demselben Streckenabschnitt wieder erhebliche Geschwindigkeitsüberschreitungen geahndet. So wurden zwei Autofahrer mit 145 km/h und 158 km/h gemessen. Auf alle Drei kommen ein Fahrverbot und ein empfindliches Bußgeld zu.

