Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Tiengen: Motorradfahrer fährt auf Lieferwagen auf - schwer verletzt

Freiburg (ots)

Ein Motorradfahrer hat sich bei einem Auffahrunfall am Montagabend in WT-Tiengen schwer verletzt. Gegen 17:10 Uhr war der 46-jährige mit seiner Kawasaki auf der Feldbergstraße in Richtung Gurtweil unterwegs, als er einem Lieferwagen eines 22-jährigen auffuhr. Dabei verletzte sich der Motorradfahrer schwer und kam mit dem Rettungsdienst in Krankenhaus nach Waldshut. Der Lieferwagenfahrer hatte wegen eines auf der Straße haltenden Pkws langsam gemacht, was der Motorradfahrer zu spät erkannte. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beträgt rund 4000 Euro. Zur Säuberung der Fahrbahn war die Feuerwehr im Einsatz.

