POL-FR: Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald: Wohnungseinbrüche in March, Kirchzarten, Buchenbach und Heitersheim

Seit Freitag, 29.03.2019, wurden der Polizei mehrere Wohnungseinbrüche im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald gemeldet.

Zwischen Sonntag, 24.03.2019 und Samstag, 30.03.2019, drangen unbekannte Täter in drei Wohnungen in der Straße "Sommerberg" in Buchenbach ein.

Vermutlich durch einen Einbruchalarm bei der Tatausführung gestört wurden unbekannte Täter am Sonntag, 31.03.2019, gegen 22.20 Uhr in der Kaiserstuhlstraße in March-Hugstetten. Eine Fahndung im Nahbereich mit mehreren Streifen verlief ergebnislos.

Ebenfalls bei der Tatausführung gestört wurden unbekannte Täter am Sonntag, 31.03.2019, gegen 21.20 Uhr in der Mozartstraße in Heitersheim. Ein Bewohner hatte verdächtige Geräusche wahrgenommen und sich bemerkbar gemacht, woraufhin mindestens ein mutmaßlicher Täter (männlich, dünne Statur, Schildmütze) in Richtung Eschbacher Pfad flüchtete. Auch hier verlief die Fahndung durch mehrere Polizeistreifen negativ.

Zwei weitere Fälle ereigneten sich in Kirchzarten. Am Freitag, 29.03.2019, gelangten unbekannte Täter gegen 21.40 in eine Wohnung im Roteckweg. Eine sofort eingeleitete Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, verlief negativ. Ein Einbruchsversuch ereignete sich nach derzeitigem Ermittlungsstand am Freitag,29.03.2019, zwischen 20.50 und 21.15 Uhr in der Maria-Theresia-Straße.

Die Höhe der jeweiligen Diebstahlschäden steht derzeit noch nicht fest.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 0761-882-5777 zu melden.

