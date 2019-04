Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Waldshut: Mülleimer brennt

Freiburg (ots)

Am Montagmorgen hat ein brennender Mülleimer am Viehmarktplatz zum Einsatz der Feuerwehr geführt. Kurz vor 04:00 Uhr war der Feuerschein aus einem gegenüberliegenden Haus entdeckt worden. Da der Mülleimer voll im Brand stand, war die Feuerwehr erforderlich, die das Feuer löschte. Der Mülleimer brannte komplett aus. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt. Das Gebäude wurde nicht in Mitleidenschaft gezogen.

