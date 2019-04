Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ühlingen-Birkendorf: Feuerwehreinsatz - Container brennt beim Friedhof

Beim Friedhof in Ühlingen hat am Sonntagnachmittag ein Container gebrannt. Gegen 14:20 Uhr war das Feuer der Rettungsleitstelle gemeldet worden, die die Feuerwehr zum Brandort entsandte. Umgehend konnte das Feuer gelöscht werden. Wie sich herausstellte, fing eine dort aufgestellte Gitterbox, in der Abfall gelagert ist, Feuer, das auf einen angrenzenden Komposthaufen übergriff. Nennenswerter Sachschaden entstand keiner. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 23 Kameraden im Einsatz.

