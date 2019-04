Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Tiengen: Garagenbrand - Brandursache unbekannt

Freiburg (ots)

Einen Garagenbrand hat es am Freitag in WT-Tiengen gegeben. Kurz vor 13:00 Uhr war das Feuer in einer Garage in der Zeppelinstraße bemerkt worden. Die Feuerwehr rückte an und löschte den Brand. Zu diesem Zeitpunkt stand das Garagentor offen. In der Garage waren verschiedene Fahrzeugteilte gelagert, die durch das Feuer zerstört wurden. Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt. Die Ermittlungen zur Brandursache führt der Polizeiposten Tiengen (Kontakt 07741 8316-283).

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell