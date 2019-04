Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Einbruch beim Reifenhändler - unbekannte Anzahl von Sommerrädern gestohlen

Freiburg (ots)

Am Freitag wurde ein Einbruch bei einem Reifenhändler in Bad Säckingen bemerkt. Vermutlich in der Nacht waren Unbekannte in die Räumlichkeiten in der Wallbacher Straße eingedrungen. Hierzu wurde ein Fensterelement einer Türe beschädigt und eine Stahltüre aufgehebelt. Offenbar griffen sich die Diebe gezielt die eingelagerten Sommerreifensätze verschiedener Kunden und nahmen diese mit. Die genaue Anzahl und Näheres zu den entwendeten Rädern muss noch eruiert werden. Die Ermittlungen führt das Polizeirevier Bad Säckingen (Tel. 07761 934-0).

