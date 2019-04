Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Murg: Gartenlauben aufgebrochen

Freiburg (ots)

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht zum Samstag drei Gartengrundstücke in der Schrebergartenanlage unterhalb des Sportplatzes in Murg heimgesucht und dort die Gartenlauben aufgebrochen. Gestohlen wurde nichts. Zudem wurde ein Zaun durch den oder die Täter gewaltsam abgebrochen und eine Holzverkleidung abgerissen, um auf die Grundstücke zu gelangen. Der entstandene Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

