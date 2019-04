POL-FR: Zell im Wiesental: Unter Alkohol ohne Vorderrad weiter gefahren

Polizeipräsidium Freiburg

Eine Alkoholfahrt mit hohem Sachschaden und zwei total demoliertem Autos gab es am Freitagabend gegen 18.20 Uhr. Hier fuhr ein 30 Jahre alter Mann mit seinem Mercedes die Obermattstraße in absteigender Richtung und prallte dabei gegen einen parkenden VW Golf am Straßenrand. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher. Im Anschluss befuhr er dann die Schönauer Straße in Richtung Innenstadt und kollidierte beim Abbiegen in die Schopfheimer Straße mit einer Straßenlaterne. Im Zuge des Zusammenstoßes wurden große Teile der Fahrzeugfront sowie das rechte Vorderrad abgerissen. Trotzdem setzte der 30-jährige seine Fahrt über die B317 in Richtung Schopfheim fort und kam auf dem Parkplatz einer Schleiferei zum Stehen. Über die auf der Fahrbahn hinterlassene Spur wurde der zerstörte Mercedes von der Polizei gefunden. Ein Atemalkoholtest ergab beim Fahrer einen Wert von knapp 1,8 Promille. Der Sachschaden am Mercedes beläuft sich auf zirka 10000 Euro, am Golf 10000 Euro und an der Straßenlaterne 1000 Euro.

