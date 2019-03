Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Fahrradfahrer lebensgefährlich verletzt

Freiburg (ots)

Zu einem Unfall mit einem Fahrradfahrer kam es am Samstagmittag gegen 15.30 Uhr auf dem Bahnhofsplatz. Den Bahnhofsvorplatz überquerte mit hoher Geschwindigkeit ein 54 Jahre alter Radfahrer ohne Helm in Richtung Basler Straße. Er fuhr über die Gegenfahrbahn auf die Basler Straße ein, ohne auf den querenden Vorfahrtsverkehr zu achten. Dabei wurde der Radfahrer von einem BMW erfasst, der auf der Basler Straße in Richtung Wambach unterwegs war. Beim Zusammenstoß verletzt sich der Radfahrer so schwer, dass er ins Neurozentrum nach Basel verbracht werden musste. Der 24 Jahre alte BMW Fahrer blieb unverletzt.

