Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Vorfahrtsverletzung fordert Verletzte

Freiburg (ots)

Ein Verkehrsunfall am Sonntagmittag auf der B 34 bei Lauchringen hat mehrere Verletzte gefordert. Zum Unfall war es gegen 14:20 Uhr gekommen, als eine 82 Jahre alte Ford-Fahrerin die "Bechtersbohler Kreuzung" aus dem Gemeindeverbindungsweg aus Richtung Schwerzen geradeaus überqueren wollte. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem aus Richtung Klettgau auf der B 34 herannahenden bevorrechtigten Mercedes-Benz. Durch die heftige Kollision wurde der Ford an den Straßenrand gedreht, der Mercedes kam in der Kreuzungsmitte zum Stillstand. Im Ford verletzte sich die Fahrerin schwer und kam ins Klinikum Hochrhein. Im Mercedes, der mit fünf Personen besetzt war, wurde eine 55 Jahre alte Frau leicht verletzt, ein Kleinkind kam vorsorglich ins Krankenhaus. Ob sich die anderen Insassen ebenso verletzten, wird ihre Untersuchung in den nächsten Tagen ergeben. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei, die mit mehreren Fahrzeugen an der Unfallstelle war, war auch die Feuerwehr Lauchringen im Einsatz. Die schwer beschädigten Fahrzeuge wurden von Abschleppunternehmen geborgen. Die Schadenshöhe dürfte bei knapp 20000 Euro liegen.

